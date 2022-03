Declarações do treinador Rúben Amorim após o Sporting-FC Porto (1-2) da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal

Final do jogo com Sérgio Conceição: "Bate boca? O ano passado estava mais nervoso. Estou aqui há pouco tempo, sou um rapaz novo. Achei irónico o Porro levar cartão amarelo. Foi isso que disse ao treinador. Nunca fui santo, quando sinto, sinto. Há coisas bem piores no futebol português. Eu podia ter dado o exemplo. Tenho de melhorar. Fui eu o culpado".