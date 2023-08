Amorim e a transferência de Chermiti: "É preciso fazer vendas como esta"

Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Vizela, marcado para as 20h30 de sábado.

Pré-época: "Tinha saudades vossas [risos]. Foi uma pré-época como deve ser, tínhamos muitos jovens do nosso grupo que se afirmaram. Fomos crescendo e fomos testando várias coisas dentro da forma como jogamos, isso foi porque perdemos alguns jogadores, vendemos o Ugarte, mas isso ajudou-nos a dar um passo em frente naquilo que estávamos a fazer. Tivemos bons resultados, não ganhámos o último jogo, mas fizemos uma boa exibição. No campeonato é que se vê. O nosso objetivo é ganhar ao Vizela, lutar por todos os títulos em Portugal, como é óbvio."

Saída de Chermiti para o Everton: "Em relação ao Youssef Chermiti, nós contávamos com ele, mas temos que fazer escolhas, como todos os clubes. E as escolhas têm que ver com jogadores a entrar, jogadores a sair, há dinheiro que sai, há dinheiro que entra. Depois temos de olhar também às características, tínhamos dois avançados mais o Rodrigo Ribeiro e o Youssef... que nos esticava mais o jogo. O Viktor Gyokeres veio com essas características, foi transmitido ao Youssef que ia ter menos espaço. Houve a oportunidade para ir para a Premier League e fazer um bom encaixe. Gostamos de ter jovens jogadores criados no nosso clube, mas é um bom sinal. Precisamos de fazer estas vendas para não perder sempre os titulares. Foi uma escolha do clube deixar o Youssef ir para o Everton."