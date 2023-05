Amorim explica opções no ataque e revela quando será o regresso de Bragança

Declarações de Rúben Amorim, após o empate do Sporting com o Benfica (2-2), na 33.ª jornada da Liga Bwin

Adeptos dizem que foi reflexo da época, oito ou oitenta: "Concordo. Também no sentido de que não é porque queremos muito numa parte do jogo e noutra não, já vivi fases em que estávamos a defender baixo e tirávamos de qualquer maneira, agora não."

Explicação para o insucesso: "Inconsistência tem a ver com mudar muitos jogadores, às vezes o treinador inventa um bocadinho. Não tivemos felicidade em certos jogos. Sofremos muitos golos na primeira volta, perdemos muitos centrais, chegámos a jogar com Chico Lamba e Marsà, é diferente de St. Juste... Deixámos correr, como correram dois bem. Jogador que entra jogador que sai... Tenho um plano, sabendo que podemos perder jogadores, sei que tipo de jogadores precisamos. É a margem mínima, mas é a melhor maneira de levar esta vida."

Opções no ataque: "Acima de tudo a semana foi longa, apesar da folga. O Paulinho fez trabalho bom para recuperar da lesão. Senti Paulinho cansado, o Trincão recuperou bem. Íamos criar dificuldades. O Chermiti fez três treinos. Foi juntar tudo. Não senti o Youssef tão bem, pensei que precisava de um avançado fisicamente melhor para entrar, se fosse preciso."

Falhanços: "Só tinha de levar com a bola. Há coisas que não tem explicação. O Paulinho conseguiu tirar o central da frente, depois a bola bateu no pé do Vlachodimos. Haverá momentos em que vamos falhar na bola e ela vai ao ângulo."

Bragança ainda vai jogar esta época? "O Bragança não vai jogar. Não vamos arriscar, vai trabalhar até ao fim da semana, vai ter uns dias e depois volta mais cedo. Gostava muito, mas não vamos arriscar. O Israel toda a gente viu a segurança dele, nada nervoso, toda a gente viu que é um guarda-redes que queremos manter."