Amorim explica expulsão: "Eu tinha de defender o meu jogador"

Declarações de Rúben Amorim após o Sporting-Arouca (2-1) da 28ª jornada da Liga Bwin

Sobre a expulsão: "É fácil de explicar, foi para defender o Pote, foi para defender o meu jogador. Ele estava ali num bate boca com todo o banco do Arouca e eu defendi o meu jogador. Todo o banco do Arouca estava a falar com o Pote, eu tinha de defender o meu jogador. A expulsão foi para defender Pedro Gonçalves. Todos viram o "bate boca" ali junto ao banco do Arouca. Simplesmente fui defender o meu jogador. Como treinador tenho de defender os meus jogadores. Não teve nada a ver com a perda de tempo do adversário".

O jogo com a Juventus depois do empate: "Vai ser mais difícil, ganhando o treino seria mais alegre. Faz parte da nossa profissão, mas a preparação será a mesma. Temos um dia para deixar este empate, que para nós é uma derrota. É uma prova diferente. Teremos de ir buscar mais forças. Já tivemos estes momentos esta época."

A Champions pela Liga dos Campeões: "A Liga Europa continua ser muito difícil, estamos em desvantagem nesta altura e depois há meia-final e final. Temos de preparar um jogo de cada vez".