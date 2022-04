Amorim explica ausência de Slimani: "Os que treinam melhor jogam e são convocados"

Rúben Amorim, na derrota com o FC Porto na segunda mão das meias da Taça de Portugal

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a derrota diante do FC Porto (0-1) e consequente eliminação nas meias-finais da Taça de Portugal

Derrota: "Estávamos bem no jogo, a sair bem, a ter mais bola, as únicas ocasiões que o FC Porto tinha foi em transições e nas segundas bolas. A partir dos 60 minutos deixámos de ter essa construção, tivemos uma pressão mais alta e tínhamos de colocar a bola nas costas adversárias. Faltou-nos alguma velocidade, talvez até pelas características dos jogadores, tínhamos os avançados um pouco longe uns dos outros e às vezes precipitámo-nos, podíamos ter aguentado mais a bola. Não fomos felizes e na segunda parte acabámos por sofrer um golo, agora é pensar no próximo jogo".

Ausência de Slimani: "Foi opção técnica. Volto a dizer: os que treinam melhor jogam e são convocados... É-me indiferente. Eu posso arriscar o meu trabalho, a eliminatória... É-me indiferente e será assim até deixar de ser treinador. [Mas passou-se alguma coisa?] Não, é uma opção."