Amorim explica alterações: o "toquezinho" e a "grande semana" de uma dupla

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim à SportTV após o triunfo por 2-0 frente ao Belenenses, na terceira jornada da Liga Bwin.

Golos no início de cada uma das partes: "Fizeram a diferença. Tivemos várias oportunidades, fizemos um excelente jogo. Rodámos muito a bola na primeira parte, cansámos a equipa do Belenenses. Boa reação à perda da bola, bom controlo do jogo, não demos oportunidades ao Belenenses. Fizemos um jogo muito competente."

Neto e Nuno Santos titulares, Feddal e Jovane no banco: "Eles também trabalham. Os dois tiveram um toquezinho durante a semana. O Neto fez uma grande semana, o Nuno também. A equipa precisa sempre de sangue novo. Estão todos preparados. Feddal fez um grande jogo em Braga, Jovane fez um golo e uma assistência. Não saíram porque jogaram mal. Os outros também precisam de jogar e precisamos de toda a gente."

Quatro laterais utilizados no jogo: "Cansa muito fazer todo o carredor. Têm tanta qualidade que podemos mudar de acordo com as características de cada um."

Três vitórias, crescimento: "Estão mais adultos. As vitórias trazem isso. Três vitórias também tivemos no ano passado e foi o sofrimento que foi até ao fim."