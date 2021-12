Amorim: "Eu errei antes do jogo ao falar nele, porque ele não está num teste"

Declarações de Rúben Amorim depois da derrota do Sporting por 4-2 em Amesterdão, contra o Ajax.

Oitavos de final da Champions: "Vamos na máxima força, sabendo a diferença para as outras equipas. Os portugueses fazem muito com pouco. Na primeira jornada estivemos ansiosos, na segunda um pouco melhor, na terceira corajosos, muito fortes depois com o Besiktas no segundo jogo, pragmáticos com o Dortmund e hoje outra vez corajosos, mas ingénuos. Quase a ir para o intervalo estava 1-1, mas depois numa saída de bola demos um golo. Na segunda parte mataram-nos em perdas de bola nossas, num jogo onde nós crescemos. Estamos melhor equipa, fico feliz para ver este crescimento, vamos crescer ainda mais e vamos estar preparados para os oitavos."

Virgínia: "Eu errei antes do jogo ao falar nele, porque ele não está num teste. Acreditamos muito nele, tem crescido muito nos treinos, é um grande guarda-redes, foi uma exibição normal dentro do valor que tem. Vai melhorar muito com Vital, é muito ágil, rápido a sair, vai crescer ainda mais com os pés."

Jovens: "Podem melhorar tudo, houve alguma ansiedade que é normal, mas não foi por isso que perdemos, houve erros individuais, mas toda a equipa foi responsável, se virmos bem não foram os miúdos por ansiedade, notou-se alguma inexperiência aqui ou ali, podíamos ser melhores, mas tenho muita esperança neles, vão ser muito melhores, como o Ajax, que tem equipa muito jovem, mas faz isso bem. Vamos dar tempo também aos nossos e agora vamos pensar no Boavista."