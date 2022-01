"Amorim estaria no Benfica no final do ano. Havia pressão para que não assinasse"

Frederico Varandas deixou grandes elogios ao treinador leonino.

Contratação de Amorim: "Nunca liguei muito ao que diziam. Foi uma jogada de antecipação. Estaria no Benfica no final do ano. Já havia conversações ou pressão para que ele não assinasse pelo Sporting. Hoje ninguém tem dúvidas da qualidade dele. Hoje já duvidam se ele continua, porque tem mercado. É um elogio para nós. O Amorim tem uma estrutura que dificilmente vai encontrar. Já lhe disse isto. Um diretor clínico, um sports cientist que fomos buscar ao Arsenal, um diretor desportivo como temos. A função do presidente não é dar um treino, é fazer acreditar e reunir a melhor equipa. Podemos ter uma estrutura espetacular, mas sem o treinador tudo passa por incompetente."

Mais elogios para o treinador: "É um treinador jovem, vai fazer 37 anos. Faz o primeiro ano na Liga dos Campeões e está nos oitavos. Está em todas as discussões. Ganhou o campeonato, a Taça da Liga. É um homem normal e é um treinador brilhante. É um excelente condutor de homens. Tem um contrato até 2024. É inteligente, sabe que está a crescer e que tem condições ideais para isso. Se calhar não vai estar dez anos no Sporting, pode estar oito, seis ou quatro. Ele está feliz no Sporting. Possível saída no final da época? É um não-assunto."