Amorim esclarece situação de Luiz Phellype e fala das alterações no ataque: "Muito satisfeito"

Treinador do Sporting recusa possibilidade de o avançado brasileiro jogar já: não está apto.

Luiz Phellype: "Ainda não está em condições de jogar, tem o seu tempo, estamos a ter todo o cuidado com ele, a ver como se sente. Não está apto. Metemos o Coates porque é jogador muito alto, pareceu-me que íamos ter de bombear bolas e por isso é que ele entrou. Não jogou porque tinha problema no joelho, acabou por entrar, fez o sacrifício pela equipa. Entrou pelas características individuais, não olhei se era central ou avançado, era o jogador que precisávamos naquele momento."

Muitas mudanças na frente de ataque? Mercado? "Se vier algum jogador é alguém par ao projeto do Sporting, isso é com o Hugo Viana. Estou muito satisfeito com os jogadores. TT [Tiago Tomás] e Sporar têm características muito iguais, vão ganhando o lugar um ao outro, porque entram no campo e mexem nos jogos, marcam golos, têm alternado por isso. No Nacional o Sporar estava a fazer excelente jogo, o que achámos é que o TT fresco poderia mexer com o jogo. Não substitui por estar a jogar mal, antes pelo contrário. Estou muito satisfeito, têm características muito idênticas.