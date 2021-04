Amorim entre sorrisos: "Nuno Mendes não está pronto para sair. Talvez daqui a cinco anos..."

Rúben Amorim reagiu com algum humor a uma questão sobre o futuro do lateral-esquerdo e vincou a intenção de manter o jovem no plantel.

Estreante na Seleção Nacional A nos mais recentes compromissos de apuramento para o Mundial'2022, Nuno Mendes é um dos principais ativos do Sporting e, na presente época, tem encantado a Europa do futebol, despertando o interesse de vários colossos.

Este domingo, na antevisão ao duelo de segunda-feira com o Moreirense, Rúben Amorim vincou a intenção de continuar a contar com o jovem lateral-esquerdo para lá do próximo defeso e, com alguns sorrisos, respondeu às questões sobre uma possível transferência do jogador, de 18 anos, no verão.

"Acho que não está preparado para sair este ano, nem no próximo, nem no próximo... Talvez daqui a cinco anos esteja pronto para sair [sorri]. Queremos ficar com os melhores, sabemos as leis do mercado, do momento do Sporting e dos outros clubes, sabemos que temos de vender, mas a nossa ideia não passa por aí, mas sim por ganhar o Moreirense. O Nuno tem uma cláusula muito alta, contrato e está muito feliz no Sporting - não há preocupação nesse aspeto. Estamos todos tranquilos", assinalou o técnico dos leões em conferência de imprensa.