Amorim entre elogios a Schmidt: "Há um ano o Benfica estava completamente em baixo"

Declarações de Rúben Amorim na antevisão do Benfica-Sporting da 16ª jornada da Liga Bwin, partida agendada para as 18 horas de domingi

Benfica e Sporting: "O Sporting tem uma maneira diferente de jogar do FC Porto e do Benfica, cada treinador tem as suas ideias. Mas desde que o treinador do Benfica chegou ao clube, é melhor equipa, aumentou muito a velocidade a defender e atacar, tem grandes jogadores. Noto uma grande diferença na velocidade da equipa. Os momentos são diferentes. Há um ano o Benfica estava completamente em baixo, diziam que estava perdido e passado um ano é o clube que tem melhor projeto, maior projeção, está muito bem na Liga dos Campeões, o futebol é mesmo assim e há que conviver com isso"

Diferenças e calma: "A verdade é que nós, neste últimos anos, temos ganho alguns títulos, vendido bem e levado o clube para a frente. Mas temos maus resultados há cinco meses. A nossa ideia é que daqui por um ano, ou dois meses, estarmos em posições invertidas. É o futebol."

Ideias de Roger Schmidt: "Inspiro-me em todos os treinadores, Roger Schmidt é um excelente treinador, veio dar muita velocidade à equipa do Benfica mas eu acredito que a nossa equipa pode vencer toda a gente. E como treinador posso ser melhor do que todos eles, depende da fase. A apostar apostaria claramente no Sporting."