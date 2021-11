Amorim em alerta para a mudança de 'chip': "Um resultado pode estragar o momento"

Declarações do treinador do Sporting em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela, relativo à 12.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio José Alvalade, em Lisboa

Mudança de chip: "Temos que saber a que a mudança é difícil. Nos outros quatro jogos a seguir [ao anterior jogo da Champions], estivemos bem. Talvez o Arouca nos tenha custado mais. No resto, estivemos muito bem . Sabemos do perigo que há. O Tondela teve tempo para preparar isto. Um resultado pode estragar o momento que estamos a viver, por isso é que jogamos num clube grande. Vamos tentar vencer novamente."

Música criada pelosa adeptos: "É um pormenor. Agradeço muito, mas prefiro quando gritam pelo Sporting. O mérito é todo dos jogadores."

Tondela carente de treinador por infeção por covid-19: "É um momento difícil. O treinador estando junto da equipa é sempre melhor. O impacto da covid-19, sendo em treinadores ou jogadores, é desagradável. Não espero que não lhe aconteça nada e que recupere rápido."

Eduardo Quaresma em Tondela: "Teve uma oportunidade aqui, mas entendemos que deveria rodar para jogar mais. Aqui teria dificuldades. Por vezes, são eles que transformar o seu futuro, como fez o [Gonçalo] Inácio. Ele conseguiu adaptar-se melhor ao alto rendimento. Acreditamos muito no Eduardo Quaresma, mas tem que trabalhar muito para voltar ao Sporting."