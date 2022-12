Amorim elogia Jovane: "As pessoas não imaginam o quanto ele precisa de um golo..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, após o Sporting-Farense (6-0), partida relativa à primeira jornada do Grupo B da Taça da Liga.

Esperava um resultado tão avultado? "Esperava esta atitude e esperava o número de oportunidades que criámos, mas não esperava ganhar 6-0. Defrontámos uma boa equipa, que luta pela II Liga, mas é uma vitória justa".

Dário Essugo: "Ficou limitado com o cartão amarelo, tal como no ano passado em Arouca, e isso tem um impacto muito grande num jogador como ele, mas fez um grande jogo e está cada vez mais adulto".

Mateus Fernandes: "Fez o melhor jogo desde que está aqui [na equipa principal do Sporting]. Teve uma grande capacidade para ganhar o penálti. De ressalvar ainda a atitude do Jovane. As pessoas não imaginam o quanto ele precisa de um golo e ofereceu o penálti ao Mateus".

Goleada é um sinal positivo para o que resta da época? "Ter uma ideia e um caminho a seguir é o mais importante. Os êxitos já dependem do futebol e da sorte, mas sabemos que estes jogadores vão dar tudo pelo Sporting, e o treinador gosta de cá estar. Independentemente do [novo] contrato [até 2026], os resultados é que ditam o meu futuro".