Amorim elogia Gyokeres: "A aguardar e a guardar fichas para jogadores que demoram tempo..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, após o Sporting-Villarreal (3-0), jogo de apresentação aos sócios e que também serviu para a disputa do Troféu Cinco Violinos.

Análise: "Obviamente que já temos um trabalho de trás, gente que ficou e juntaram-se jogadores com outras características. Foi muito a imagem final, o nosso jogo posicional não foi o melhor, mas eu diria que foi uma exibição consistente, de uma equipa que precisa destes jogos para saber que pode tudo acabar bem se fizermos o nosso trabalho. Se já éramos bons em ataque organizado, começámos a ser perigosos quando não temos bola. Trabalhámos num momento de pressão pensado e a equipa está no bom caminho, mas com muito trabalho pela frente".

Gyokeres ajuda muito nessa pressão. Valeu a pena a espera pela sua contratação? "É verdade, fala-se um pouco da falta de reforços, mas o que estamos a fazer é a olhar para os jovens e para o plantel, a aguardar e a guardar as fichas para os jogadores que demoram tempo. Também temos salários que temos de trabalhar. O Viktor [Gyokeres] , por exemplo, há muito tempo que andamos a fazer esse trabalho, desde março. Mas mais do que o fazer golos, não tínhamos as características dele na nossa equipa e agora podemos jogar mais baixos. Por causa da dimensão do Gyokeres, temos outras possibilidades. Os reforços não são só para hoje, são jogadores que já têm provas dadas mas que também têm margem de progressão, mas foi por exibições destas que o quisemos muito".

Paulinho não jogou a titular, mas associou-se bem com Gyokeres. São compatíveis? "Eles são todos compatíveis. Pote também, Trincão, Youssef [Chermiti], que nem jogou... Temos vários com caraterísticas diferentes para sermos mais completos em todos os momentos, o que não fomos no ano passado em certos momentos".