Amorim: "Eleições no Sporting? Acredito que esta direção vai ganhar"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão à deslocação ao terreno do Marítimo, às 18h00 de sábado. Partida é referente à 24.ª jornada da Liga Bwin.

Treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao duelo com o Marítimo, foi questionado sobre o processo eleitoral do Sporting e, em resposta, previu que Frederico Varandas vai ser reeleito para mais um mandato.

"Eleições? Tenho uma ligação diferente com este presidente, mas não me sinto no direito de me intrometer numa decisão dos sócios. Acredito que esta Direção vai ganhar, mas não vou votar. Não me sinto no direito de opinar nisso. Não ponho o cenário de saída em cima da mesa porque [ainda] não existiram eleições", comentou.