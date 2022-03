Amorim: "Edwards? Seria difícil tirar-lhe alguma coisa. Fizemos a nossa observação"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo de Guimarães, agendado para as 20h30 de sábado.

Bom registo defensivo: "Nós marcamos sempre, tirando o jogo com o City, e assim ficamos sempre mais perto de vencer. O foco é marcar golos e jogar da mesma forma que costumamos jogar. Mantendo a baliza a zero, conseguimos sempre fazer golos e ficar mais perto de ganhar."

Edwards deu dicas sobre o V. Guimarães? "Seria difícil tirar-lhe alguma coisa (risos). Ele tem de perceber bem a forma como jogamos e está cada vez melhor. Já conhecemos bem a equipa e já defrontámos algumas equipas do Pepa. O facto de o Edwards estar do nosso lado ajuda, porque era um jogador perigoso sempre que jogávamos contra eles. Não houve nenhuma chamada especial ao Edwards, nem tentámos tirar alguma informação dele. Fizemos a nossa observação. Ainda está numa fase em que se adapta à nossa equipa e esse é o nosso foco".

Paixão pelo boxe: "Detesto correr, já corri muito na carreira e encontro outros momentos para aliviar a pressão."