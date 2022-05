Amorim e uma questão sobre o clássico: "Isso fica para os comentadores..."

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Portimonense, marcado para as 20h30 de sábado.

Clássico: "Não vou fazer essa avaliação [sobre quem tem mais chances de sucesso]. Isso fica para os comentadores. Eu sou treinador do Sporting, o nosso foco está no Portimonense. Obviamente que, para mantermos a luta pelo título, apenas um resultado nos interessa. O que me importa é vencermos o jogo."

Título: "Já se falou bastante sobre isso. Sou muito pragmático e não acredito muito desde a derrota com o Benfica. Não muda a forma como vamos abordar os jogos, os jogadores não têm outra hipótese porque depois perdem o lugar. Eles sabem que o campeonato pode acabar agora, e sabem que essas coisas ficam marcadas em alguém como eu. No futebol tudo é possível, e mesmo se estivéssemos muitos pontos atrás tínhamos de ganhar os jogos que faltam. Fizemos um grande número de jogos em todas as competições e temos os mesmos pontos no campeonato, temos uma percentagem de vitórias muito alta. Se quisermos manter acima dos 70 por cento é fácil motivá-los, basta mostrar os números, e os jogadores têm brio. Temos sempre de ganhar, ao Portimonense, ao Santa Clara e vamos fazer o máximo para vencer os jogos. Otimismo é muito grande em relação ao futuro do Sporting, em relação ao FC Porto perder os últimos jogos é muito pequenino".

Tiago Tomás e indisponíveis: "Não posso falar do Tiago Tomás porque está emprestado, também tem a nuance do empréstimo poder ser prolongado. Vamos fazer essa avaliação, falar com os jogadores, mas é uma das hipóteses. Temos o Rodrigo Ribeiro a aparecer e sabemos que num clube com esta exigência se calhar ainda é cedo. Vamos olhar para tudo e depois escolheremos o que achamos que é o melhor plantel. O Feddal ressentiu-se um pouco e não vai ser convocado, vem o Marsà outra vez, mas o Coates volta e está tudo bem".