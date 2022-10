Amorim e uma dúvida no onze: "Um dos dois vai jogar, não posso dizer mais"

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Marselha, agendado para as 17h45 de terça-feira.

Marselha: "Jogamos praticamente no mesmo sistema, mas de forma diferente. Os nossos centrais estão mais fechados e com dois alas de pés trocados. Há diferenças dentro do mesmo sistema. A nossa preocupação é sempre a dinâmica coletiva. É muito difícil prever o que vai acontecer. Nós defendemos à zona e o Marselha é mais homem a homem. Temos de nos focar muito no que fazemos. Vai ser uma luta de ideias e penso que as individualidades vão fazer bastante diferença."

Paulinho ou Edwards: "O Paulinho vem de uma lesão, vem de um excelente jogo, mas está recuperado e é mais uma opção. Não vou dizer qual vai ser o jogador que vamos usar amanhã. Jogar com o Paulinho não é a mesma coisa que jogar com o Marcus [Edwards]. Um dos dois vai jogar no meio, é a única coisa que posso dizer. Não vou ajudar o treinador do Marselha."