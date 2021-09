Amorim e uma análise a Paulinho: "Ele tem sido excecional nesse sentido"

Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Marítimo.

Rúben Amorim fez esta quinta-feira a antevisão ao encontro com o Marítimo (sexta-feira, às 19h00), e falou sobre Paulinho. O empresário do avançado falou de uma aposta com o internacional português que aponta para a obtenção de 10/15 golos na temporada.

"O Paulinho tem de continuar a fazer aquilo que tem vindo a fazer. Tem jogado muito bem, os golos dão sumo, mas nós olhamos a muito mais que isso. O Paulinho melhorou muito a equipa e nós estamos muito satisfeitos. Queremos que ele marque golos, mas também que ajude a equipa na pressão. Esses pormenores são muito importantes e ele tem sido excecional nesse sentido", afirmou o técnico.

"Quando disse que Paulinho falhou alguns golos que não devia ter falhado, ele é o primeiro a entender isso. Tem umas características que ajudam a equipa", vincou Rúben Amorim.

Paulinho leva dois golos marcados esta época em oito jogos realizados