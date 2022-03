Amorim e um Sporting mais forte sem Slimani e com Paulinho no meio: "São dias..."

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Vitória de Guimarães (1-3)

Jogo e vitória: "Penso que jogámos bem na primeira parte. Faltou-nos a finalização. O golo do Vitória criou-nos frustração. Eu quero sempre o máximo deles. Foi injusto o empate, ao intervalo. Na segunda parte, fizemos dois golos. Na primeira parte, tivemos um melhor controlo. Faltou-nos concretizar as oportunidades."

Sporting melhor na ideia base? "São dias. É muito isto. Cabe-me a mim não levar isto como uma certeza. Um dia não funciona e não quer dizer que se volte. Somos melhores se tivermos as várias opções. Ainda tínhamos o Dani, o Tabata. O facto de termos todas essas opções torna-nos mais fortes."