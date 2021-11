Amorim e um eventual recorde na I Liga: "Conta pouco, Jesus e Conceição estão muito à frente"

Declarações do treinador do Sporting em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela, relativo à 12.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio José Alvalade, em Lisboa

Eventual vitória número 50 no campeonato, o mais rápido a atingir esta marca: "É um bom sinal, mas não conta muito. O mister Jesus tem muitos mais títulos, o Sérgio Conceição também, com trabalhos na Europa muito bons. Para ele, é sempre normal passar aos oitavos. Olho muito para isso. Fico contente por vencer, porque gosto, mas dou mais valor aos títulos e aos jogadores. Eles estão muito à minha frente. É sempre um dia novo e queremos sempre mais. É um sinal que estamos no bom caminho."

Tondela carente de treinador por infeção por covid-19: "É um momento difícil. O treinador estando junto da equipa é sempre melhor. O impacto da covid-19, sendo em treinadores ou jogadores, é desagradável. Não espero que não lhe aconteça nada e que recupere rápido."

Prestação de Eduardo Quaresma em Tondela: "Teve uma oportunidade aqui, mas entendemos que deveria rodar para jogar mais. Aqui teria dificuldades. Por vezes, são eles que transformar o seu futuro, como fez o [Gonçalo] Inácio. Ele conseguiu adaptar-se melhor ao alto rendimento. Acreditamos muito no Eduardo Quaresma, mas tem que trabalhar muito para voltar ao Sporting."