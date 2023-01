Amorim e um contrato de 10 anos com o Sporting: "Se perguntar aos adeptos na rua..."

Declarações de Rúben Amorim na conferência de imprensa de antevisão do Arouca-Sporting, partida das meias-finais da Taça da Liga marcada para as 19h45 desta terça-feira

Contrato longo com o Sporting: "Eu estou feliz aqui, não faço intenções de sair. A renovação foi para dar estabilidade ao clube, aos jogadores, é um plano a longo prazo, mas depende sempre se resultados. Há um ano se calhar todos na rua diriam para eu continuar, mas se fosse hoje alguns dirão que sim e outros que se devia mudar. Não consigo responder a essa pergunta."

O objetivo: "O nosso grande objetivo é manter jogadores, criar uma base de uma equipa campeã. Mas, ainda temos de lutar contra certas situações. Não tanto ir para grandes campeonatos, quero estar num grande e já estou num grande clube. Quero um projeto onde haja capacidade para construir e lançar miúdos mas sempre com a mesma base. Agora precisamos de ganhar jogos, mas estamos em quarto lugar e isso é sempre complicado de gerir com os nossos adeptos. A minha ideia é continuar no Sporting".