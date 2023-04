Amorim e saída de Nuno Santos: "Quando não se ganha todas as decisões são erradas"

Declarações de Rúben Amorim após o Sporting-Arouca (1-1), partida da 28ª jornada da Liga Bwin

Críticas à saída de Nuno Santos: "São opiniões. A meu ver a razão é muito simples, não estávamos a chegar à linha de fundo, o espaço era pelo meio e como o Nuno não tem pé direito estava a sentir dificuldades"

Opiniões: "Este é dos dias em que o treinador tem uma opinião, outras pessoas têm outra e o Nuno continua a ser dos mais utilizados. A opinião do treinador nem sempre vai de encontro ao que pensam as pessoas. Pode haver decisões que as pessoas não concordem, mas eu vou sempre pela minha cabeça. E quando não se ganha todas as decisões são erradas".