"Amorim? É preciso calma e olhar para as coisas de uma forma racional"

Villas-Boas vinca que o período difícil de Rúben Amorim no Sporting pode trazer boas lições para o futuro do técnico.

Rúben Amorim atravessa o momento mais delicado no comando técnico do Sporting. A 12 pontos do líder Benfica no campeonato e já fora da Taça de Portugal e Champions, o técnico vive uma fase difícil após o sucesso recente no emblema leonino, algo de André Villas-Boas considera natural.

"É um processo natural do nosso crescimento enquanto treinadores, lidar com a dificuldade. É o momento que está a atravessar o Rúben Amorim. Estou seguro de que as experiências que está a viver nesta fase irão ser a ferramenta que ele, um dia, utilizará para responder de outras formas, se enfrentado pela mesma dificuldade. Esta é uma fase difícil para ele, ele saberá melhor, acho eu, encontrar o caminho com a sua equipa e com os seus jogadores para melhorar a nível de resultados", afirmou o antigo treinador do FC Porto, numa entrevista à Renascença.

"É preciso calma e olhar para as coisas de uma forma racional e menos sentimental", disse. "Os treinadores, evidentemente, estão sujeitos a muita pressão interna e externa. De vez em quando, faz com que a gente tome decisões mais emocionais do que racionais e haja essas dúvidas, dentro da cabeça de cada um, da forma como há de corresponder melhor a cada situação", sustentou.

"Se correr mal desta vez, que seja a ferramenta que possa utilizar para da próxima vez agir de outra forma", rematou Villas-Boas.