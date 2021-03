Amorim e os casos de covid-19: "Temos duas semanas e o treinador fica naquela..."

Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o V. Guimarães, da ronda 24 da Liga NOS e agendado para as 20h30 de sábado.

Jogo com o V. Guimarães: "O adversário não passa por um bom momento, mas não há melhores jogos do que estes, com os grandes. É uma grande equipa e o foco foi na sua qualidade. Tem baixas na defesa, mas na frente tem jogadores do que melhor há em Portugal, que podem resolver o jogo. O foco também foi melhorar a nossa equipa, porque, como aconteceu em Tondela, há equipas que se fecham bem. Sentimos a necessidade de criar mais oportunidades, porque antes, e notámos isso, tínhamos mais espaço. Pensamos em como vamos ganhar ao V. Guimarães."

Mais dois casos de covid-19: "É sempre mau ter casos de covid, fizemos sempre tudo para os evitar, mas há coisas que não controlamos. Quando acontece um, somos ainda mais rigorosos. Não há muito mais a fazer, é esperar e ir testando. Temos duas semanas [pausa no campeonato], mas o treinador fica naquela: 'será que é melhor apanharem?' Temos de testar, proteger os jogadores e usar os que podem ir a jogo. Temos muitos."

Receio de um surto? "Tivemos um surto muito grande no início, já tivemos um na Madeira e tivemos mais dois casos agora... Não sei se podemos falar em surto. Temos de os recuperar, sabíamos que faz parte deste campeonato, mas não há nada a temer. Também é preciso ter um bocadinho de sorte. Não controlamos o que vai acontecer. Em vez de estarmos a sofrer, é testar e fazer o máximo, tentar treinar os miúdos, prepará-los para uma eventualidade. É seguir em frente."