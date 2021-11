Amorim e o triunfo em Paços de Ferreira: "A partir do golo, fomos melhor equipa"

Declarações do treinador do Sporting em reação à vitória (0-2) na visita ao Estádio Capital do Móvel, ocorrida este domingo, relativa à 11.ª jornada da Liga Bwin

Diferença na segunda parte: "Entrámos muito bem na primeira parte, chegámos a zonas de finalização muitas vezes, devíamos ter sido mais fortes nessas situações. Depois deixámos dividir o jogo, partiu-se um pouco, o que não é bom para nós. Numa primeira fase, empurrámos bem o Paços de Ferreira para o seu meio campo e estávamos sempre perto da bola. Controlamos sempre, sem grandes oportunidades do Paços, o jogo. Tínhamos que fazer golo na segunda parte. Surgiu mais uma vez num lance de bola parada bem trabalhado. A partir do [primeiro] golo, fomos melhor equipa. Não sofremos a segurar o resultado, como noutros jogos, tivemos mais bolas. O Tabata entrou muito bem e foi decisivo para manter o ritmo de jogo."

Três substituições apenas: "As características dos jogadores adequavam-se bastante a jogo. Tinha o Feddal em aquecimento, mas não valia a pena, pois precisávamos de jogadores rápidos em campo como o Matheus Nunes e o Nuno Santos. O Tiago Tomás, que veio de lesão, não quis arriscar sem ele aquecer bem, com tanto frio. Não quis mexer muito na linha defensiva com o [Rúben] Vinagre pois nada é seguro com 2-0. Entraram os jogadores que achamos serem necessários para vencer o jogo."

Paragem do campeonato: "A equipa está bem, Isto dá-nos alguma conforto. Estamos confiantes nos jogos, mas precisamos agora de descansar, mudar o chip e preparar-nos bem. Devo lembrar que, na última paragem, vínhamos de uma derrota em Dortmund e dum jogo difícil em Arouca no qual tivemos esta energia. Há que olhar para a paragem anterior. Vamos tentar manter o ritmo."