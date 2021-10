Amorim e o sucesso de Coates: "Lembro-me de momentos difíceis que ele passou aqui..."

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Moreirense (1-0)

Adeptos: "Os adeptos têm tido influência nos resultados. Muito mérito para estes rapazes que fizeram com que os adeptos voltassem a apoiar a equipa de futebol. Nas modalidades nunca se perdeu. O jogo muda, aceleram o jogo para um lado e para o outro. Estou feliz pelos meus jogadores viverem isto com público. Sabendo que há momentos em que pode virar ao contrário. Eles estão preparados."

Contas aprovadas: "Não foi o presidente que ganhou dentro e fora do campo, foi o Sporting. Não me vou meter em coisas que não sei. Todos os adeptos que votaram, contra ou favor, ganharam e são do Sporting. Todos têm ideias diferentes e ainda bem, é sinal que isto é uma democracia."

Coates: "É fruto dos jogadores, do que coloca a bola, dos que arrastam. O Coates é muito forte. Se acertarmos a bola nele...é difícil. Há poucos jogadores assim. O mérito não é tanto meu, é mais da equipa técnica. Merece tudo de bom. Lembro-me de momentos difíceis que ele passou aqui."

Bicampeonato: "Acima de tudo, há que olhar mais para o caminho do que para a meta. Uma grande conquista destes jogadorees foi, jogando bem ou mal, a mentalidade de ganhar. Temos de defender em 5-4-1, temos de ganhar numa bola parada. Foi isso que mudou. O campeonato é muito longo. Temos dominado mais este ano. Estamos a mostrar que mantemos o mesmo rendimento."