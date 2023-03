Amorim e o segredo da noite épica com o Arsenal: "Muita capacidade mental"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Arsenal em Londres (1-1 e 3-5 nas grandes penalidades), na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa

Análise: "Estou calmo, mas estou feliz. Indica que errámos no início, mas estamos a entrar nos eixos. A forma como reentrámos no jogo indica que estamos no bom caminho. Pressiono muito porque sei que eles podem fazer mais do que estamos a fazer."

Aspeto psicológico: "Fisicamente, tecnicamente e mentalmente, a forma como empurrámos o Arsenal para a sua área, requer muita capacidade mental, isso vem da cabeça deles. Mais do que ganhar ao Arsenal importante é eles acreditarem no que fazem."

Defesa coesa sem Coates: "São bons sinais. Diomande vem de um sítio e a mudança é muito grande, adaptou-se bem, mas somos mais fortes com o Coates. Não muda nada. O Coates é muito importante e faz muita falta, assim como o Morita. Esta vitória é obviamente dele também. Não veio porque queremos ganhar os três jogos depois da paragem e ele tem viagens a fazer."

A salientar? "O mais importante foi a forma como o fizemos, não estivemos a defender. Pressionávamos. O entendimento do jogo é a coisa que me dá mais orgulho, mais até do que o resultado. Revela o nível a que podem fechar."

Apoio dos adeptos incansável: "Sem dúvida. Sentiram no balneário os adeptos a cantar. Já conhecemos as músicas. É agradecer o apoio. Vamos tentar dar a volta à época que não começámos bem. Está a resultar, estão a crescer, temos nível para fazer melhor do que temos vindo a fazer."