Amorim e o rumor do Manchester United: "Eu levaria o Erik ten Hag já esta semana"

Rúben Amorim fez uma proposta ao Manchester United: levar o treinador do Ajax, adversário do Sporting na sexta jornada da Liga dos Campeões, para subsitituir Ole Gunnar Solskjaer

Associado a substituir Solskjaer no Manchester United: "Estamos a falar de rumores. Na semana passada falei do futuro, está claro. Não dou grande importância a isso. O que posso dizer... Acho que o Manchester United devia levar o Erik ten Hag [treinador do Ajax] e já esta semana. Era algo que gostaria". [Ajax é adversário do Sporting na sexta jornada da Liga dos Campeões].

As hipóteses de ganhar: "Acredito sempre que a equipa pode fazer mais e melhor. Sei da diferença que há na experiência, no número de vezes que o Dortmund esteve cá, nesta fase da Liga dos Campeões. Eles eram favoritos no grupo, mas o Ajax merece. Foi o melhor. "

O jogo na Alemanha: "Defensivamente estivemos bem, mas precisamos de melhorar ofensivamente para ganhar porque o empate dá-lhes grande vantagem. Eles estão habituados a estes momentos difíceis. Quero que os jogadores entendam o momento do jogo. Não fomos muito agressivos na forma de atacar lá, podemos ser mais agressivos. Variávamos bem, mas faltava agressividade. Temos o plantel quase todo, podemos ter bola, comandar também, mas sabemos que vamos ser empurrados e que defendemos bem. Manter a capacidade defensiva e melhorar a ofensiva, é isso"