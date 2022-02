Amorim e o peso dos números: "O importante não é a goleada, é ficar tantos anos sem vir à Champions"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Manchester City (0-5)

Muitas bolas longas: "Até ao segundo golo jogámos da nossa maneira. Faltou-nos matar da forma como eles matam. Não há que proteger os jogadores de uma nova goleada. O bater a bola foram indicações minhas. O importante não é a goleada, é ficar tantos anos sem vir à Champions. Preocupa-me não ir à Liga dos Campeões, ser goleado preocupa-me zero."

Ficar na expetativa em vez de pressionar? "O City estava a chamar-nos. Se fôssemos, o resultado teria sido pior. Eles hoje respeitaram as minhas indicações. É muito difícil para os adeptos encaixarem isso, somos um clube grande. Faltas? Eles são muito fortes a parar a transição."