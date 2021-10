Amorim e o penálti em Istambul: "Desde que não falhem, não há problema para mim"

Declarações de Rúben Amorim na sala de imprensa após o triunfo do Sporting por 4-1 em casa do Besiktas, na terceira ronda da Champions.

Sarabia cobrou o penálti: "Disse que era o Pote a bater, só saiu por lesão, não estava confortável, porque queria mudar o lado. Sabia que tinham reparado que o Porro já tinha marcado dois penáltis. Eu dou a indicação, se falharem pode ser que haja um problema. Desde que não falhem, não há problema para mim. Eles decidiram. Por mim está bem decidido, desde que seja golo."

Sistema tático: "Temos vindo a trabalhar neste sistema. Não acho que sejam sempre três centrais, daí que mudemos mais vezes. Sou um treinador que precisa de regras, tempo para explicar e não gerar confusão."

Pote e Sarabia sem os pés trocados? "Depende das características do adversário. A bola não chegou muitas vezes no Matheus aberto. A transição foi fácil, queríamos bola confortável no lateral e com o pé confortável, procurar o espaço dentro e fora. Percebemos que podíamos criar mais problemas assim.

Pote e bola parada: "Foi cansaço, fez o jogo praticamente todo. Não será nada de grave. Foi mérito dos jogadores, foi mérito dos jogadores. Resolvemos com a bola parada. Se acontece uma vez pode ser sorte, se forem duas, é certamente trabalho."