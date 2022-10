Amorim e o momento do rival: "Quer dizer que o Benfica tem melhor treinador"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão à receção ao Eintracht Frankfurt (terça-feira, 20h00), em jogo a contar para a sexta e última jornada da Liga dos Campeões.

Confiança da direção e conversas sobre renovação de contrato: "Nesta fase, não vou dar nada. Em relação às conversas com o presidente, não vou estar a falar. Sei que tenho confiança da direção, mas entendo que num clube grande não é suficiente. Temos de encarar isto como é, temos de ganhar o objetivo."

Momento do Benfica: "Isso quer dizer que tem melhor treinador e melhor preparação dos jogadores. Eu ainda não tenho essa capacidade. Se olharmos aos resultados, há uma clara diferença na qualidade dos treinadores."

Lesões: "O St. Juste jogou pouco no ano passado, não jogou a pré-época. O Neto não podemos controlar. Limitou dois centrais. Temos cinco. O Porro, com a sobrecarga, tem alguns problemas. Não podendo rodar sempre, temos lesões. Não é o departamento médico, é a nossa formação. Aguentámos com plantel curto. Há coisas que não controlamos. Os jogadores podem ter lesões por problemas pessoais, etc. Não tenhamos a sensação que quando está bem, está tudo certo e quando está mal o trabalho está a ser mal feito. Há que encarar com realidade."

Mercado de janeiro: "É uma coisa boa do momento o ter claro o que queremos fazer. Não mudamos consoante os resultados. A nossa ideia não é procurar ninguém no mercado porque não sabemos o que vai acontecer. O ano é atípico, com a paragem do Mundial, vamos ter uma espécie de pré-época, tudo pode acontecer. Podemos ir ao mercado, podemos não ir, mas na minha cabeça não está a ideia de chegar a janeiro e investir. Não há nenhum jogador pensado, o scouting faz a sua observação, queremos apostar em jogadores jovens para rentabilizar, não somos parvos e sabemos dos jogadores que são atrativos no mercado. O plano está traçado e não vamos alterar por nada."