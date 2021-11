Amorim e o momento da Seleção: "Sou do tempo em que íamos sempre ao play-off..."

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Varzim, na quinta-feira (20h15).

Momento da Seleção: "É olhar também para a Atual campeã da Europa [Itália], que tinha de vencer a Irlanda do Norte e não venceu. Vamos estar no Mundial, acredito nisso. Sou um rapaz novo, mas ainda sou do tempo em que íamos sempre ao play-off. Tenho a certeza que vamos ao Mundial."

Fernando Santos e os três centrais: "O míster é que me pode dar dicas a mim. A única lição que eu tiro disto é que isto acontece a qualquer treinador. Eu tenho de estar muito concentrado no meu trabalho, porque o que conta é o dia de amanhã. É normal, faz parte da nossa vida. Eu estou focado, o míster não precisa de dicas e tenho a certeza que vamos estar no Mundial. Independentemente do que se ganha e faz, o que conta é o dia de amanhã."