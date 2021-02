Rúben Amorim e o mérito do Sporting: "O FC Porto foi superior à Juventus"

Técnico do Sporting, Rúben Amorim, falou do que tem aprendido com o capitão Coates, como seria se o Sporting ainda estivesse na Liga Europa e do trabalho psicológico que vai sendo feito.

Aprendizagem com Coates: "Não tenho a mínima duvida que há um pouco de Coates em todos os jogadores. Tem a sua liderança, não é exuberante, mas está a fazer uma excelente época. Estou feliz por ele, já merecia, teve uma época complicada o ano passado. Faz o trabalho dele e transmite muita confiança aos colegas, não os pressiona muito, é muito inteligente nessa liderança. Aprendi com ele, aprendo com muitos jogadores. Ele mostrou que é muito mais jogador do que aquilo que eu pensava, mesmo no início desta época. Está a fazer uma excelente época, espero que fique no Sporting muitos anos, porque nós precisamos dele."

Se adeus precoce à Liga Europa ajudou: "Não sabemos, tivemos mais tempo para trabalhar, mas o facto de sairmos de uma competição europeia logo no início também poderia ter criado alguma instabilidade na nossa ideia. Acabou por correr bem, tivemos mais tempo. Agora se teríamos o mesmo comportamento, não sabemos, espero saber para o ano. Há a realçar que os clubes portugueses jogam com equipas com grandes orçamentos de grandes ligas e que nos conseguimos bater de igual para igual. Há a realçar a capacidade de com pouco fazer muito e dá mais mérito ao Sporting. O FC Porto ganha à Juventus. Quem olha para o jogo, vê que o FC Porto foi superior e vai ver a classificação e vê que o Sporting está em primeiro, realça o valor dos nossos jogadores, porque vivemos da formação e da projeção dos nossos jogadores."

Trabalho psicológico: "Não temos um trabalho muito específico. O grupo é muito equilibrado. Temos atenção aos pormenores. Eles têm dado boas indicações, não há que complicar. Quando as coisas estão mais sérias, metemos o Quaresma lá para o meio e aquilo fica mais alegre; quando precisamos de gente mais séria, metemos o João Pereira a falar com o grupo. Os resultados ajudam muito, eles são muito amigos. O Emanuel que trabalhou com muitos na formação, conhece-os bem. Isso é importante. O Ádan jogou num dos melhores clubes do mundo, o Feddal jogou na melhor liga. É um grupo experiente e quando não chega a experiência, há a juventude que anima as coisas. Temos essa sorte e temos feito essa gestão assim."

Menos golos sofridos nas ligas europeias: "É sempre bom ter uma equipa que sofre poucos golos e quando nós temos uma equipa com jogadores talentosos não sofrendo golos - já aconteceu este ano -, temos jogadores que podem resolver. Têm feito um trabalho muito bom, agarram-se uns aos outros para defender."