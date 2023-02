Amorim e o fecho do mercado: "Espero que não haja grandes mexidas no verão"

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, após o Sporting-Braga (5-0), partida relativa à 18.ª jornada da Liga Bwin.

O que falta a este Sporting? "Acima de tudo é a experiência. As pessoas enganam-se e pensam que os grandes têm sempre de ganhar jogos, mas o problema é ter de ganhar todas as semanas. Nós temos alguns jogadores com talento mas que nunca foram habituados a isso. Isso traz uma responsabilidade muito grande aos jogadores. Vamos à Luz e eles não pensam que temos de ganhar. No campeonato temos sempre de ganhar e às vezes são os jogos mais pequenos que criam um peso muito grande nos jogadores".

Com o fecho do mercado, espera uma segunda volta mais tranquila? "Não é só a segunda volta. Espero que não haja grandes mexidas no verão. Começámos antecipadamente a ter um ano em que sai alguém no último dia. Não é uma crítica, é algo que acontece porque temos de vender. Isso [fecho do mercado] tira-me um peso e queremos fazer melhor na segunda volta. Já não podemos mudar o que se passou na primeira volta, mas queremos aproximar-nos dos rivais e não pensar a longo prazo. Espero que possamos ser melhores, e falo de mim, não fomos muito felizes no mercado este ano".

Cartão amarelo a Coates foi planeado para assegurar a sua presença frente ao FC Porto? "Ele jogou até lesionado e foi o primeiro a dizer que queria jogar. Devia tê-lo tirado mais cedo".