Amorim e o exemplo a seguir do Ajax: "Veremos como está o Sporting em cinco anos"

Declarações do treinador do Sporting, em conferência de Imprensa, em antevisão ao duelo diante do Ajax, relativo à última jornada da fase de grupos da prova

Percurso na Champions: "Acredito no que é possível. Fizemos um grande jogo no fim de semana contra uma grande equipa, mas tivemos pouca bola. Temos de melhorar no ataque organizado, vamos jogar contra uma das melhores equipas da Europa em futebol organizado e que é treinado pela mesma pessoa há cinco anos. Queremos essa base de crescimento. Veremos como está o Sporting em cinco anos. Estamos num processo longo. Chegámos aos oitavos, mas temos de ganhar. Vamos estrear um miúdo na Champions League, meter mais um durante o jogo, não os quero queimar. É um crime o Daniel [Bragança] não ter mais minutos. Com três médios era titular. O grupo é unido, vamos dar oportunidade e os miúdos estão cheios de fome para jogar."

Quarta vitória seguida na Champions: "É muito mais do que isso. Não tem a ver com recordes. É a preparação, dar oportunidade a alguns jovens na Champions League, para serem titulares e crescerem. Usamos cada minuto para isso. Há certos jogos que nos dão oportunidade para fazermos crescer o plantel. Não tivemos muito tempo para falar sobre o Ajax em Lisboa e fico contente por eles não rodarem muito a equipa e assim podermos ter a oportunidade, aproveitar cada minuto, para ver alguns jogadores nesta prova. Temos muitos jogadores em risco de amarelos e temos de preparar os outros, porque podem ser chamados para uma segunda mão dos oitavos de final."