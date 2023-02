Amorim e o descanso nas férias para Pote e o passo seguinte para Coates

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo em casa do Midtjylland (4-0) na segunda mão do play-off da Liga Europa

Pedro Gonçalves: "É um rapaz novo e tem de correr. É importante, sabe todos os momentos do jogo, às vezes ainda fica frustrado. Os que marcou foi quando estava a médio. Dá rendimento, tem golo e tem sorte, isso é importante. Tentamos rotatividade, mas neste momento é mais dependente das caraterísticas. Se tiver de descansar nas férias, será."

Peso de Coates: "É muito óbvio e sente-se. Tem a ver com a personalidade. Tem uma personalidade muito introvertida e ainda pode mudar. Olhando para este grupo precisamos muito do Coates. Às vezes queria descansar e é impossível. Está ali o Coates, é a forma como olham para ele. Ele já passou por momentos difíceis, é a extensão do treinador, mas pode dar o passo seguinte e ser mais interventivo e mais agressivo com os colegas. Diria que é uma extensão, ainda tem alguns defeitos, pode e deve melhorar."

Adversário dinamarquês: "É um futebol diferente. Apesar de haver muita técnica de alguns jogadores do Midtjylland, sentiu-se alguma dificuldade nas bolas paradas, mas fomos nós a marcar de bola parada. Fomos sempre superiores na forma como construímos no jogo de Alvalade, mesmo no nosso pior jogo... Este jogo foi um reflexo da eliminatória. Nós a querer sair a jogar e eles jogaram nas segundas bolas e tentaram isolar o Isaksen. Quando não fomos fluidos tivemos dificuldades, mas o nosso estilo vingou."