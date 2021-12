Rúben Amorim: "Nakajima tem sido muito importante e pode criar problemas"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Portimonense, referente à 16ª jornada da Liga Bwin

Jogo com o Portimonense: "Vai ser o jogo mais difícil. Jogam muito bem. Têm mais pontos fora do que em casa. Têm jogadores rápidos e defendem bem. Podem jogar com três centrais, com quatro defesas, e isso muda a nossa preparação, mas os jogadores estão preparados. Nakajima tem sido muito importante e pode criar problemas. O Aylton não joga, é muito importante, mas jogará outro muito rápido. Temos de jogar bem, ganhar. Temos de ser humildes. Temos de nos divertir."

Sobre o Leça na Taça de Portugal: "É um jogo complicado, de Taça, ainda me lembro do tempo do Domingo Desportivo. O Sporting vai voltar para jogar naquele campo. Vamos jogar como sempre: na máxima força. Queremos passar a eliminatória."

Lesionados: "Vinagre está a treinar, mas não está pronto para jogar. Tem de treinar, ganhar confiança. O Jovane está muito melhor. O Porro e o Feddal têm de fazer o seu trajeto, mas estão num bom caminho. Podemos ter algumas novidades com o Santa Clara. O Tiago Tomás regressou, pode mexer com o jogo. Só ele vai voltar à convocatória."

Adversário: "Se formos fortes na construção, vamos conseguir empurrar o Portimonense para trás. Se não formos muito bons, eles podem variar a pressão. Temos de perceber o momento do jogo. Temos de ser fortes no 1x1. Contra o Casa Pia não fomos no 1x1. Se estivermos inspirados, penso que vamos ganhar."