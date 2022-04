Amorim e o amarelo de Matheus Reis, que não joga o dérbi: "Fiquei irritado"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Tondela (1-3), sobre o amarelo que deixa Matheus Reis de fora do dérbi contra o Benfica

Cartão amarelo a Matheus Reis: "Está marcado, está assinalado, não quero entrar por aí. É menos uma opção, mas estarão outros jogadores para dar resposta e de certeza que vão fazer um grande jogo."

Matheus Reis de fora e opções para o dérbi: "Ele é que tinha a bola. Deixou-se pressionar por um adversário. Fiquei irritado pelo amarelo, pela forma como perde a bola. Ficamos sem uma opção. Temos o Vinagre, que entrou muito bem, e o Nuno Santos. Entraremos com 11."