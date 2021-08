Amorim e as opções para ponta de lança: a solução "de emergência" e Pedro Marques

Rúben Amorim fez a antevisão ao jogo com o Vizela, que marca o início do campeonato 2021/22 e com início às 20h15 de sexta-feira.

Arranque de campeonato com o Vizela: "A época que passou passou, são fases diferentes. Mas da mesma maneira que demos a volta à situação tudo pode mudar ao contrário. Temos de estar atentos e trabalhar muito. Começa já com o Vizela, uma equipa que conhecemos desde o CNS, porque estávamos na mesma série, no Braga B. O treinador disse esta semana para disfrutar, mas eles não vêm disfrutar e vão tentar vencer o jogo. Se não estivermos na máxima força, podemos perder pontos e até o jogo. Alertámos os jogadores para esquecerem a Supertaça e focaram-se no campeonato, onde todos os pontos são importantes. Observámos bem o Vizela, tem alguns jogadores novos que achamos que não vão entrar na equipa. É uma equipa que se conhece bem, tem um espírito muito forte e parecido ao nosso. Vai ser um jogo difícil entre uma equipa que não tem nada a perder e outra que tem de vencer o jogo em casa.

Paulinho e Tiago Tomás como opções para ponta de lança: "Estamos muito confortáveis e a nossa decisão de emprestar o Pedro Marques foi por aí. Temos de abrir espaços para jovens jogadores. O Paulinho luta com o TT. Temos vários jogadores que podem passar por lá, e até podemos jogar com um falso ponta de lança como o Jovane. Quando há alguma urgência temos planos B. O melhor jogador de cabeça na nossa equipa é o Coates. Se precisarmos de alguém na frente temos centrais e podemos modificar a equipa completamente e meter o Coates na frente para emergências. A equipa tem uma forma de jogar que os jogadores conhecem bem. O Jovane já passou por lá, o Coates também, e isso varia a nossa forma de jogar. O Paulinho e o TT são suficientes para atacar a época que vai ser longa. Quero um grupo competitivo. Prefiro arriscar assim."