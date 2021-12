Amorim e as hipóteses de Benfica e FC Porto: "Acredito que até é favorito"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Ajax, que tem início às 20h00 de terça-feira.

Jovens: "Não vamos alterar a nossa forma de jogar. Entre o Nazinho e o Esteves um deles será titular, outro será o João Virgínia porque temos uma decisão para tomar no fim do ano e precisamos de vê-lo a jogar. Tudo é importante, temos de vencer, mas o plano é maior do que o recorde. Queremos ser competitivos e vencer o jogo."

Benfica e FC Porto na luta: "O Benfica tem todas as condições para seguir [para os oitavos de final]. O FC Porto tem sido habitual, tem muita experiência e acredito que até é favorito."

Mercado: "Temos uma ideia, mas não posso garantir nada. São outras pessoas que decidem. Acredito muito no potencial deles e quero mantê-los a todos e é por isso que temos de vencer amanhã [terça-feira] porque ganhamos mais de dois milhões e vamos fazendo um encaixe para manter os jogadores. Será uma equipa difícil, que tem dois golos sofridos na Liga, que faz os golos que faz, mas estou confiante no processo que levamos a cabo."