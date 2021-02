Amorim e as declarações de Conceição e Jesus: " Não podemos estar a distrair-nos"

Rúben Amorim fez a antevisão do Sporting-Paços de Ferreira, da 19ª jornada da I Liga, comentando as declaraçõs de Jorge Jesus e Sérgio Conceição. O treinador do Benfica afirmou que há jogadores que gritam ao mínimo toque, o técnico do FC Porto considerou que o mais importante do jogo são os futebolistas

Críticas à arbitragem: "Não falo de arbitragem, só quando perguntam no final do jogo. Que seja um bom jogo, sem casos e que o Sporting vença."

A relação entre o Sporting e os adeptos melhorou: "O mérito é dos jogadores e a verdade é que isto são os resultados. Já não estive tão bem, já ficámos em quarto, quando o objetivo era passar o Braga. O que há é mérito dos jogadores, de apostarmos na formação, de termos muitos portugueses. Eu sou um bocadinho... Parece que é a imagem do treinador, mas eu é que usufruo do mérito dos jogadores. Houve uma preparação do Inácio, do Quaresma, do Matheus, mas houve trabalho por detrás. Não vejo isso como a minha chegada. Divisão? Isso já vem de trás, os resultados escondem isso. Garanto que se os resultados mudarem, as coisas serão diferentes. Até é bom ter essa perspetiva."

Jesus e os gritos. Conceição diz que não são os maus da fita: "Nós só queremos ganhar ao Paços. Não podemos estar a distrair-nos. Ouve-se muita coisa hoje em dia, ouve-se mais os gritos por não haver público. Vamos despachar esta pandemia e vacinar as pessoas. Os microfones também já são postos em sítios estratégicos..."