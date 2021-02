Na antevisão ao jogo com o Marítimo, técnico do Sporting não deu muita atenção às críticas pela utilização do jogador no dérbi

Críticas do Benfica utilização de João Palhinha: "Não estou preocupado. Estou preocupado com o Marítimo, com o próximo jogo. Isso já faz parte do passado, o jogo do Benfica já passou. Cada um tem de se ocupar dos seus assuntos. O nosso assunto é ganhar o próximo jogo, preparar bem a equipa e evoluir os jogadores. É nisso que estamos focados. O resto é resto".