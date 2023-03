Amorim e as contas do título para o Sporting: "Não vou estar a esconder"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Santa Clara, marcado para este sábado (20h30) e referente à 26ª jornada da Liga Bwin

Contas do título: "Posso estar a dizer que, como clube grande, não podemos atirar a toalha ao chão. Não acredito que consigamos recuperar o primeiro lugar. Não vou estar a esconder isso. Sou sincero. Estávamos a seis pontos do FC Porto e sentia que era difícil. O objetivo é a Liga dos Campeões. Benfica perdeu sete pontos. Chegar ao título torna-se quase impossível."

Telefonemas depois da passagem contra Arsenal? "Não recebi telefonemas. Não recebo, é o meu agente que tem de receber. Foi uma eliminatória boa. Estivemos lá por mérito. Não passámos na Champions por infelicidade e mérito. Foi uma eliminatória contra um grande, que está em primeiro."

Leia também Internacional Caso assuma o comando do Real Madrid, Pochettino tem uma exigência A imprensa espanhola tem avançado a possibilidade de o técnico argentino assumir o lugar de Carlo Ancelotti caso o italiano aceite tornar-se no próximo selecionador brasileiro.

Santa Clara? "Novo treinador nunca teve tanto tempo, pode mudar alguma coisa. É uma equipa que vem de um momento complicado. Vem sem responsabilidade e não é o jogo principal. Temos uma incerteza quanto ao adversário. A responsabilidade está toda do nosso lado. Todos os jogos são complicados."

Silêncio de Sérgio Conceição: "Não tenho de entender nada. Cada um faz as suas escolhas. Não vou estar a comentar"

Atacar avançado no verão: "Não vou estar a falar sobre o próximo mercado. Temos estes avançados e o nosso projeto passa por jovens. Não estou preocupado. Temos três avançados de qualidade."