Declarações de Rúben Amorim após o Sporting-Gil Vicente (2-1), partida da 32ª jornada da Liga Bwin

Contas do título: "Acho muito difícil. O FC Porto tem uma grande vantagem. O que disse foi que queríamos armar confusão no sentido em que duas equipas grandes se vão defrontar na próxima jornada e um pode ser campeão. Queremos vencer em Portimão e pensar no fim do campeonato e já na próxima época."

Declarações à Sport TV