Palhinha e Ugarte fora das seleções e Amorim comenta: "Sem qualquer dúvida..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao jogo de Guimarães, agendado para as 20h30 de sábado.

João Palhinha e Ugarte fora das respetivas seleções: "O Palhinha esteve muito tempo parado, quer com o castigo quer depois com o azar da lesão. Terá tempo para voltar ao seu lugar, que é na seleção. É um jogador com características muito diferentes de toda a gente e penso que essa foi a principal razão. Quando olhamos para a convocatória de Portugal é difícil dizer que saía este para entrar outro. Sorte do nosso selecionador que tem muito por onde escolher. O Ugarte houve fase em que não jogava e era difícil integrá-lo na equipa. Nessa altura queixámo-nos disso [que ia à seleção]. Quando ele tinha mais tempo para treinar, não treinava, agora é o contrário. Não teria o mesmo impacto. Ele está completamente ambientado à nossa forma de jogar, tem tido um crescimento contrário, podia muito bem ir à seleção. Não indo, vamos aproveitar este espaço para treinar e também para descansar. Tem tido muitos jogos, o ritmo completamente diferente, joga num candidato ao título, a pressãoo é sempre diferente. Vai aproveitar estes tempos para treinar e principalmente também para libertar alguma pressão. Vejo com naturalidade, na vida de um jogador com altos e baixos. Têm de focar-se no trabalho, temos objetivos aqui para cumprir. Para além disso, têm de usufruir da vida, eles têm de perceber os momentos. Se não há uma coisa há outra coisa, mais tempo com a família... Depois o resto vem. No futuro serão dois jogadores de seleção, sem qualquer dúvida."