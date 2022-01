Amorim e a troca de Porro: "Começa a aprender, um jogador tem de se conhecer"

Treinador do Sporting, em abordagem à saída de Pedro Porro do onze titular para o jogo com o Leça, devido a uma questão física, relativizou o sucedido, elogiou o espanhol pela clarividência e salientou as soluções disponíveis

Troca de Porro por Esgaio pouco antes do início do jogo: "Não me preocupa. É ver o contexto. Ele não sentiu nada de diferente, sentiu desconforto. Ele começou a recuperar da lesão, a morte da avó mexeu muito com ele, teve de ir a Espanha, faltou a tratamentos, pois primeiro está o lado pessoal do jogador. Quando a cabeça não está tranquila, pode sentir-se desconfortável. Mais vale assim. Foi muito inteligente. Começa a aprender. Um jogador tem de se conhecer. Vamos trata-lo, para que volte a trabalhar. Enquanto não estiver, o [Ricardo] Esgaio dá-me todas as garantias do Mundo. Não o trocaria por jogador nenhum. Temos o Gonçalo Esteves, até o Tabata. Temos opções para tudo."

Diferença de exibição com o Leça: "Tínhamos de ser muito sérios hoje. O Leça já tinha eliminado duas equipas da I Liga. Pensámos que iam jogar com uma linha de cinco, mas jogaram com uma de quatro para sair a jogar. Estamos habituados a defender uma e outra situação. Fomos melhores na primeira do que na segunda parte. Sentiu-se cansaço nos jogadores. O jogo foi muito bom. Não deixamos sair em posse o Leça, algo em que temos de ser melhores. Era importante voltar às vitórias."