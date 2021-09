Amorim e a saída de Nuno Mendes: "Faz falta, porque era um miúdo muito engraçado"

Declarações de Rúben Amorim na antevisão do Sporting-FC Porto, jogo da Liga Bwin marcado para este sábado

Fecho do mercado? "É uma pena vê-lo com a camisola do PSG. Desejo-lhe toda a sorte do Mundo. Faz falta, porque era um miúdo muito engraçado."

Gestão Liga/Champions: "Faz parte da aprendizagem. Temos três dias entre jogos. Temos de rodar jogadores. Estão todos preparados. Há mais oportunidades quando há este tipo de problemas. Aproveitar estes momentos para dar oportunidades aos miúdos."

Sporting favorito? "É 50/50. O FC Porto fez mais quilómetros. Nesse aspeto, saiu prejudicado. Completámos com miúdos. Tivemos 13 jogadores nos treinos. Quem estiver melhor, vai ganhar o jogo."