Amorim e a pressão do FC Porto na liderança: "Nesta fase, não tem interesse"

Declarações do treinador do Sporting em reação à vitória (0-2) na visita ao Estádio Capital do Móvel, ocorrida este domingo, relativa à 11.ª jornada da Liga Bwin

Pressão pela vitória do FC Porto: "Estamos sempre pressionados. Temos vencido, é uma sequência de vitórias que sabemos ser difícil de manter. Estamos pressionados para manter a posição. O foco tem que ser sempre na nossa equipa. Temos pressão para jogar bem e vencer. É indiferente o jogo do FC Porto. Não sei se os jogadores sabiam ou não [sobre a vitória portista contra o Santa Clara]. Nesta fase, não tem qualquer interesse. Se os jogos [do FC Porto] forem depois dos nossos, talvez sentamo-nos no autocarro a ver durante a viagem, mas a concentração esta no nosso jogo. Foi indiferente. Este é o melhor momento desta época."

Jogo com Varzim e Dortmund: "Em relação ao Dortmund, é muito importante vencer o Varzim. Esta equipa e este treinador nunca venceram a Taça de Portugal. É um grande objetivo para nós. Se vencermos o Varzim, temos um balanço para encarar o Dortmund, como o jogo de tudo ou nada, na Champions, em nossa casa, onde o Dortmund tem favoritismo. Não temos muitos jogos assim. Somos sempre favoritos. Quando chegarmos lá, vamos dar tudo, o que sempre fazemos."