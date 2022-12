Rúben Amorim comenta a polémica saída de Cristiano Ronaldo

Declarações do treinador do Sporting, antes do confronto com o Rio Ave, marcado para quarta-feira (20h30) e referente à fase de grupos da Taça da Liga

Base ou mudanças? "Aproveito todos os momentos para que esta equipa fique melhor. Quem estiver melhor, vai jogar. É o principal foco. Não vou fazer experiência. Vão jogar aqueles com quem podemos preparar melhor o futuro e passar a fase da Taça da Liga, principalmente."

Renovação: "Sinto-me preparado para tudo. Quero que o Sporting chegue a um ponto que possa manter os jogadores. Estive dois meses no Braga B e não senti a diferença. Tenho muita coisa a melhorar. Não sou ingénuo. Se calhar não vai ser comigo que essa fase vai acontecer, mas quero sentir-me importante. Temos sempre dúvidas. Parto do princípio que estou. Gosto de estar aqui, gosto de trabalhar com o Hugo Viana."

Polémica de Cristiano Ronaldo e Fernando Santos: "Os grupos não variam assim tanto. São casos que acontecem em todas as equipas. Não vou estar a dizer que é certo e errado. São coisas normais. O foco deve estar no jogo, ganhar à Suíça. Acontece em todos os grupos. Não há certo e errado. O mesmo treinador pode ter a mesma atitude, mas em contextos diferentes pode não resultar. Não vou dar grande importância a isso."